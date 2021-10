Sabatini: «Che errore lasciare l’Inter! Dzeko nerazzurro? Bruttissimo!»

Walter Sabatini, ex dirigente dell’Inter e di recente anche del Bologna, in una lunghissima intervista concessa al Corriere dello Sport a firma di Giancarlo Dotto, ha ammesso di aver commesso un errore in nerazzurro. Poi ha detto la sua anche su Edin Dzeko in nerazzurro.

ADDIO INTER – Sabatini ammette di aver sbagliato ad aver lasciato l’Inter: «Ho fatto una grande cagate che un professionista non può fare per nessun motivo. Non mi perdonerò mai. Non mi sono mai perdonato nulla, ma questa meno che mai. Presto tornerò in pista. Odio l’oblio, è l’anticipo della morte, quindi rassegnatevi a vedermi ancora vivere e agitarmi».

SU DZEKO – Sabatini dice la sua anche riguardo Edin Dzeko in nerazzurro: «Edin all’Inter? Fa un effetto bruttissimo. Da star male. Soprattutto per mio figlio Santiago che non si rassegna».

Fonte: Corriere dello Sport – Giancarlo Dotto