Sabatini: «La Champions League serve all’Inter per pagare debiti»

Sandro Sabatini va su Tutti Convocati completamente controcorrente. Il giornalista ritiene il quarto posto un salvagente per la proprietà dell’Inter, ma non un traguardo sportivo.

CONTROCORRENTE – Sandro Sabatini non reputa il quarto posto un obiettivo importante: «L’Inter arriva molto male al ritorno col Benfica, ma il risultato di Lisbona agevola le speranze nerazzurre. Secondo me questa situazione è surreale per il quarto posto. È un traguardo per i commercialisti, per i presidenti ma non è un traguardo sportivo. Cerco di essere il meno cattivo possibile, il traguardo serve ai club non per la Champions League ma per pagare i debiti. Nel caso dell’Inter ci sono gli interessi da pagare, la colpa è di chi ha amministrato male e non dei giocatori. La sconfitta dei nerazzurri col Monza è sanguinosa e porta strascichi».