Sabatini: «Cessione dell’Inter verrà completata entro i primi mesi del 2023»

Sandro Sabatini ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva è tornato a parlare della questione riguardante la cessione dell’Inter

CAMBIO DI PROPRIETÀ − Sandro Sabatini, è tornato a parlare della tanto chiacchierata cessione dell’Inter a partire da inizio 2023: «No io quello che sapevo l’ho detto una decina di giorni fa (vedi articolo, ndr). Poi però non ho saputo più nulla. Da quello che mi risulta nei primi mesi del 2023 la cessione viene completata, diciamo così. Però quello che mi risulta da dieci giorni a questa parte è che non ho ulteriori novità. Lo dico molto sinceramente non so se in questi giorni sia successo qualcosa ancora in quella direzione oppure no».