Sabatini: «Cessione Inter? Qualcosa si muove. Ma Zhang no soldi finiti»

La cessione dell’Inter è un tema tornato d’attualità nell’ultima settimana, con diverse voci più o meno autorevoli in merito. Il giornalista Sabatini, ospite a Pressing Serie A su Italia 1, segnala le difficoltà della famiglia Zhang.

L’IDEA – Sandro Sabatini parla di come la famiglia Zhang stia pensando di cedere l’Inter: «Effettivamente il mandato a trovare un socio di minoranza, o a trovare un’offerta, esiste da due anni. È stata rifiutata un’offerta del fondo PIF, adesso qualcosa si sta muovendo. Attenzione che la valutazione di 1.2 miliardi è una dove l’acquirente non arriva, anche perché c’è il precedente del Milan. Fra diciotto mesi l’Inter deve rendere 275 milioni, che ogni anno generano interessi passivi. Nella situazione degli Zhang non è che hanno finito i soldi, e ne hanno tanti, ma che dalla Cina non può uscire un euro. Non è la situazione migliore per vendere».