Sabatini certo: «Inter, problema psicologico. Fatto evidente»

Sandro Sabatini si è pronunciato sulla sconfitta dell’Inter contro la Roma, indicando i problemi dei nerazzurri in questo momento della stagione.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter ha perso contro la Roma per 0-1, trovandosi ora a 3 punti dal Napoli vittorioso contro il Torino con il punteggio di 2-0. A parlare della situazione dei nerazzurri è stato il giornalista Sandro Sabatini a Pressing, che si è così espresso sul punto: «La matematica non c’è ancora. Il dubbio è se sia il Napoli a star vincendo questo scudetto o l’Inter a starlo perdendo. Il problema non è solo fisico, ma anche psicologico. Si tratta di una squadra che, nel giro di una settimana, è passata dal massimo al minimo».