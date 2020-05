Sabatini: “Cancelo? Ci sta! Cavani e Vidal? Inter vinca subito perchÃ©…”

Sabatini: “Cancelo? Ci sta! Cavani e Vidal? Inter vinca subito perché…”

Intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, Sandro Sabatini ha parlato delle ipotesi Joao Cancelo, Edinson Cavai e Arturo Vidal per l’Inter

CALCIO – Queste le parole di Sandro Sabatini sul possibilità di far vedere eccezionalmente le partite del campionato di Serie A in chiaro per contrastare l’emergenza Coronavirus. «Ha un suo significato sociale perché si eviterebbero assembramenti nei locali pubblici, ma ci sono delle regole da rispettare e gli abbonati hanno ragione».

LOTITO – Sabatini sulle parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, su Juventus-Inter. «Non so a cosa potesse alludere, per me a nulla».

CANCELO – Sabatini sul possibile ritorno di Joao Cancelo all’Inter. «Molto forte, nel calcio di Conte ci sta».

COLPI – Sabatini su Edinson Cavani e Arturo Vidal. «Con Cavani e Vidal devi vincere subito perché sono 2 giocatori che perdono velocemente valore economico e tecnico».