Sabatini: “Campionati vanno conclusi. Lautaro Martinez? Grande stagione”

Sandro Sabatini, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva”, ha parlato della possibile ripresa dei campionati, fermi a causa dell’emergenza coronavirus. Una battuta, infine, su Lautaro Martinez, accostato al Barcellona

RIPRESA – Secondo Sandro Sabatini i campionati vanno conclusi: «Serie A? Ripartendo dalla guarigione, penso si debba concludere il campionato, dato che, salvo una nuova ondata epidemica, i tempi dovrebbero essere abbastanza facili da rispettare. Per me vanno finiti tutti i campionati in un modo o nell’altro, mettendo magari il limite alla serie C o D, per poi cominciare quelli nuovi. Lautaro Martinez? Ha fatto una grande stagione. E’ vero che dopo il rientro dalla squalifica non ha giocato come prima, ma un po’ tutta l’Inter era involuta.»