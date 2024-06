Sabatini: «Calhanoglu, sì al Bayern Monaco? Motivazione chiara!»

Sabatini si è espresso sull’interesse del Bayern Monaco verso Calhanoglu. Il giornalista dice la sua sul centrocampista dell’Inter.

MOTIVAZIONE ECONOMICA – A parlare del forte interesse del Bayern Monaco verso Hakan Calhanoglu Sandro Sabatini. Il giornalista, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, ha detto la sua: «Calhanoglu-Bayern Monaco? Parlo fuori dalle righe. Perché ha dato disponibilità al trasferimento? Perché conosce la strada, perché gli garba quella maglia? Lui prende sei milioni all’Inter se non sbaglio, ha la stessa scadenza di Lautaro Martinez. L’Inter giustamente glielo ha rinnovato a nove milioni. Calhanoglu guadagna 6 milioni e al Bayern Monaco hanno offerto 9 milioni: per questo ha dato la sua disponibilità. L’Inter fa bene a tenere duro. Calhanoglu viene fuori da regista proprio perché Brovovic se ne va. Di solito quando arriva un’offerta così l’Inter la trattativa la deve fare. Se vai a rivenderlo a 60-70 milioni ti presenti a Oaktree con una grande operazione di mercato».

Calhanoglu, il Bayern Monaco ci prova: l’Inter è chiara

CHIARA – Il Bayern Monaco ha messo nel mirino Hakan Calhanoglu. Dopo l’indiscrezione lanciata dalla Bild, successivamente è arriva la conferma anche dalla Turchia. Il regista dell’Inter, insomma, è finito nella lista dei bavaresi. Al momento dall’Inter non è arrivata nessuna offerta ufficiale e da Viale della Liberazione lo ritengono un giocatore troppo importante per essere ceduto. Ma, col calciomercato in corso, bisogna ovviamente tenere sempre alta l’attenzione.