Sabatini: «Cagliari-Inter? Barella! Anno scorso gol chiave per lo Scudetto»

CONTRO L’EX − Sabatini ricorda gli incroci particolari per Kessié e Barella: «Due protagonisti con storie diverse per Inter e Milan che hanno un incrocio contro le loro ex squadre: Franck Kessié e Nicolò Barella. Il primo giocherà contro la sua ex Atalanta e andrà al Barcellona in estate. Barella? Arriva dal Cagliari. Viene in mente il gol segnato in Sardegna il 13 dicembre del 2020 senza esultanza. Lanciò poi l’Inter alla rincorsa Scudetto e allo Scudetto dello scorso anno».