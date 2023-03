Sabatini: «Brozovic e Inter, storia finita! Calhanoglu grande idea Inzaghi»

Sabatini è sicuro: Brozovic non rimarrà all’Inter oltre la fine di questa stagione. Il giornalista guarda il lato positivo e trova in Calhanoglu la scelta ideale di Inzaghi, come affermato durante Pressing Serie A su Italia 1.

IN USCITA? – Sandro Sabatini non ha dubbi: «Mi sembra che la storia di Marcelo Brozovic con l’Inter sia finita. Mi sembra un separato in casa, a velocità incredibile aumentata dall’infortunio, dai Mondiali e dal successivo infortunio senza ritrovare il posto. Il titolare a centrocampo nell’Inter adesso è Hakan Calhanoglu: ha avuto le assenze di Romelu Lukaku e Brozovic, ma chi ha preso il loro posto ha giocato molto bene. Assolutamente una grande idea di Simone Inzaghi, che ha sfruttato le opportunità e a discapito di un investimento su Kristjan Asllani ha insistito su Calhanoglu con Henrikh Mkhitaryan mezzala».