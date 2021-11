Sabatini: «Brozovic-Inter, situazione non facile. La dead-line per il rinnovo»

Sandro Sabatini, intervenuto negli studi di SportMediaset, ha parlato di Brozovic e della situazione relativa al suo rinnovo con l’Inter.

RINNOVO – Sabatini parla a proposito del rinnovo di Brozovic: «L’Inter ha già convocato Brozovic ed il procuratore per il rinnovo, ma a queste convocazioni non sono arrivate risposte, rinviando di volta in volta. La sensazione è che non sarà facile arrivare al rinnovo, anche se i nerazzurri insisteranno nei prossimi giorni per arrivare ad una soluzione entro il 31 dicembre. Verrà proposto un contratto in linea con il budget dell’Inter: 5-6 milioni netti a stagione. È una situazione per niente facile, ma mai dire mai».