Sabatini: «Benfica meglio del Barcellona. Fossi l’Inter spererei in queste 2!»

Sandro Sabatini ha parlato su Radio Sportiva del girone dell’Inter. Il giornalista e opinionista sportivo ha anticipato la speranza di tutti i tifosi nerazzurri per il sorteggio. Benfica ritenuto più forte del Barcellona

SORTEGGI – L’Inter è riuscita in questa stagione nell’impresa di passare in uno dei gironi più difficili degli ultimi anni di Champions League. Le due partite contro il Barcellona hanno dimostrato il valore della squadra di Inzaghi. Le vittorie nel girone sono un segnale per il resto delle compagini agli Ottavi di Finale. Sandro Sabatini, giornalista e opinionista sportivo, ha parlato del sorteggio di lunedì di Nyon, dicendo: «Al momento del sorteggio io dissi che il Bayern Monaco è ingiocabile, ma che con il Barcellona se la poteva giocare. Avevo ragione, il Barcellona non è più lo stesso. Il Benfica ha sorpreso, oggi è più forte dei blaugrana e lo ha dimostrato anche lo scorso anno nel suo girone di Champions League. Io non valuto le squadre per la loro storia o per il loro nome. La tradizione conta il giusto, ma il presente e il valore dei giocatori di adesso sono più importanti. Fossi un tifoso dell’Inter spererei di incontrare Tottenham o Porto».