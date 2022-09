Sabatini: «Bastoni e Mkhitaryan sostituiti, come un’espulsione per Inzaghi!»

Le sostituzioni di Alessandro Bastoni ed Henrikh Mkhitaryan dopo appena trenta minuti di gioco hanno fatto e faranno ancora discutere per i prossimi giorni, soprattutto dopo la pensante sconfitta dell’Inter di SImone Inzaghi in casa dell’Udinese. Il giornalista Sandro Sabatini, ospite sulle frequenze di Radio Sportiva, ha espresso la sua opinione riguardo a quanto successo alla Dacia Arena.

NON UNA REGOLA – Sandro Sabatini commenta alcune problematiche legate all’Inter, una su tutte proprio quella legata alla doppia sostituzione dopo appena trenta minuti: «Inzaghi deve risolvere la situazione Handanovic-Onana. Poi se non la risolvono con il primo o il dodicesimo, avranno il loro motivo. Per quanto riguarda i giocatori sostituiti perché ammoniti dico che non è una regola fissa. Gasperini ha terminato la partita con sette giocatori ammoniti. Quando sostituisci un giocatore dopo trenta minuti solo perché ammonito, è come se fosse un auto-espulsione. Mkhitaryan ha 32 anni, saprà come gestirsi! Almeno fino al termine del primo tempo. Alessandro Bastoni e Federico Dimarco hanno caratteristiche diverse. Squadra contro l’allenatore? A questo punto io chiamo in causa la dirigenza, se così dovesse essere allora penso che anche loro sono contro l’allenatore, perché dovrebbero cercare di capire se è realmente così. La società deve fare da cuscinetto proprio per capire se le cose vanno bene».