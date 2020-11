Sabatini: “Un Baggio in Inter-Real Madrid? Unico! Bello se segnasse uno”

Sandro Sabatini

Domani si gioca Inter-Real Madrid e, curiosamente, avverrà a ventidue anni dall’ultimo precedente al Meazza, risolto da Baggio con una memorabile doppietta. Il giornalista Sandro Sabatini, che quel giorno lavorava per l’Ufficio Stampa del club, ne ha parlato a Mediaset sperando che domani ci sia un altro a decidere.

DA IERI A OGGI – Inter-Real Madrid di domani porta un carico di storia non indifferente. Sandro Sabatini ricorda il memorabile 3-1 del 25 novembre 1998: «Chi sarà il Roberto Baggio di domani sera? Non esiste, perché è unico. Noi adesso ci emozioniamo: a me vengono i brividi a vedere quelle immagini, ma uno come lui oggi non esiste. Sarebbe bello che il numero 10 di oggi dell’Inter (Lautaro Martinez, ndr) segnasse due gol come Baggio quella sera».