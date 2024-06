Sabatini bacchetta Spalletti: «Perché Frattesi e Barella insieme?»

Sabatini bacchetta il CT della Nazionale Spalletti sull’uso contemporaneo sia di Frattesi che di Barella. Fa riferimento all’Inter.

MAI INSIEME – Sandro Sabatini a Radio Radio bacchetta il CT dell’Italia Luciano Spalletti sull’utilizzo simultaneo di Nicolò Barella e Davide Frattesi: «Se per un anno Barella e Frattesi non giocano mai assieme che significa? Forse non significa che hanno caratteristiche simili? O capisce tutto Luciano o non capisce nulla Simone Inzaghi! Non hanno giocato cinque minuti assieme all’Inter. Spalletti, in alcuni casi, compresi Chiesa, Frattesi, Bastoni eccetera eccetera, ha detto ‘vi faccio vedere come si gioca con questi giocatori’. Eh insomma…».