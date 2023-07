Sabatini: «Ausilio e Marotta salti mortali. Inter più forte? Dico questo»

L’Inter sta avendo grosse difficoltà per quanto riguarda la sessione di mercato in corso, non avendo ancora trovato né i portieri né il sostituto di Lukaku. Sabatini, intervenuto in collegamento durante Radio Radio – Lo Sport, ha dei dubbi ma salva Ausilio e Marotta.

I PROBLEMI – Sandro Sabatini non è convinto dalle mosse dell’Inter su Yann Sommer: «Non può essere che se uno ha una clausola a sei milioni offri quattro per chiudere cinque. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno facendo ancora i salti mortali, per un mercato che Steven Zhang ha detto che deve di nuovo chiudere con un saldo + consistente. Fra giocatori che vanno e che stanno entrando l’Inter non è meglio dell’anno scorso, lo dico e lo sottoscrivo».