Sabatini: “Atalanta-Inter partita significativa. Alcune gare possono…”

Condividi questo articolo

Sandro Sabatini

Sandro Sabatini ha parlato di Atalanta-Inter, partita del campionato di Serie A, in programma domenica prossima, e della squadra nerazzurra

PARTITA – Queste le parole di Sandro Sabatini sulle frequenze di “Radio Sportiva” in vista di Atalanta-Inter, gara in programma domenica prossima e valida per il campionato di Serie A. «Inter? Con l’Atalanta sarà una partita significativa e dopo andrà fatto il punto della situazione sull’operato di Marotta, Conte e della squadra. Al momento la situazione è sotto tono, ma alcune partite possono svoltarti la stagione».

DIFESA – Sabatini su Christian Eriksen. «Vorrebbe la stessa fiducia che è stata data a Vidal. Inter? Crea molte più occasioni ma subisce anche molti più gol. Occorre dare una regolata alla difesa, che è meno forte dell’anno scorso».