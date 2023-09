Sabatini: «Asllani? Fatto il suo ma gli altri non il loro! Pari immeritato»

Sabatini spezza una lancia a favore di Kristjan Asllani, sostituto di Calhanoglu in Real Sociedad-Inter. Pari, a detta sua, immeritato

COMPRENSIVO − Sandro Sabatini, a Radio Radio, difende Asllani: «Pavard e Carlos Augusto hanno giocato bene, dei titolari quello che è mancato è stato Thuram in attacco, Arnautovic non ha giocato bene. Comprensivo nei confronti di Asllani, che ha fatto il suo in una partita dove dieci compagni non hanno fatto il loro. Si è ritrovato in questa girandola di pressing e l’Inter non vedeva mai palla. Chiaro che se poi Lautaro Martinez fa gol, anche con tanta fortuna, alla fine porti a casa un pareggio che tutto sommato sembra tutto più bello e accettabile. Ma l’Inter non meritava il pareggio!».