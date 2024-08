Sabatini un anno dopo: «L’Inter non rivincerà! Sarà scudetto storico»

Un anno fa Sabatini era uscito con un pronostico in cui dava l’Inter quinta e contestava Thuram, che aveva risposto a tono. Ora, dal suo canale YouTube, ci riprova e non mette i campioni in carica favoriti.

IL PRONOSTICO – Sandro Sabatini guarda la nuova Serie A: «Un anno fa, lo ricorderete, finì con “Sono tutti downgrade”. Quel grido che mi si era ritorto contro. Eppure ci riprovo, perché non ho paura di nulla. Vi preannuncio che verrà aggiornato alla fine del mercato: prendetelo per quello che è, alla vigilia del campionato. Secondo posto per l’Inter, ho questa sensazione. L’Inter farà molto meglio in Champions League, perché ha una rosa solida e robusta ma un po’ vecchia. Questo non si vede nella tenuta sui novanta minuti, ma si vede negli infortuni: secondo me l’Inter, con tutti questi trentenni, corre il rischio di avere qualche sorpresa». Sabatini prevede, oltre all’Inter seconda, Torino decimo, Bologna nono, Fiorentina ottava, Lazio settima, Roma sesta, Napoli quinto, Juventus quarta e Milan terzo.

Il pronostico di Sabatini non predilige – di nuovo – l’Inter

LA PREFERENZA – Sabatini dà il primo posto: «Secondo me l’Inter preferirà per privilegiare più il percorso in Champions League rispetto allo scudetto, dopo la seconda stella di qualche mese fa. Ho la sensazione che quest’anno possa essere quello buono per uno scudetto storico, quello dell’Atalanta. La squadra è ben costruita, è in crescita, è figlia di un progetto consolidato e rassicurato anche dai risultati nel tempo. La vittoria in Europa League non è stata casuale, ci sono due giocatori come Ademola Lookman ed Éderson fantastici. In più c’è un allenatore che non ha bisogno dei miei complimenti. Poi c’è una piccola curiosità statistica: il Napoli era arrivato quarto e ha vinto lo scudetto, l’Inter era arrivata quarta e ha vinto lo scudetto, l’Atalanta è arrivata quarta. E poi? Per me vincerà lo scudetto, questo è il pronostico di Ferragosto. Darò un aggiornamento a fine mercato, posso anche cambiare».