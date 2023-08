Sabatini: «Sono allibito: Lukaku a luglio ideale per l’Inter, poi inutile!»

Sabatini torna sulla questione Lukaku e mette in evidenza un particolare che lo ha lasciato perplesso. Poi parla del mercato dell’Inter, con Pavard e l’eventuale alternativa.

CAMBIAMENTO – Sandro Sabatini si pronuncia su alcune questioni legate all’Inter. Nel corso dell’ospitata su Italia Uno, nella trasmissione “Pressing”, il giornalista dichiara: «Io non sono mai stato un fan di Romelu Lukaku però sono rimasto allibito nel vedere che fino a metà luglio era l’uomo ideale per l’Inter. Addirittura era stato mandato via Edin Dzeko per non creargli problemi. Era Big Rom il leader, il re di Milano, pronto per l’Inter. Poi all’improvviso è diventato uno inutile, anzi dannoso e nemmeno l’operazione economica della Juventus andava bene. Adesso ritornerà, com’è giusto che sia, l’uomo che può cambiare le sorti della Roma. Ogni anno fa un tradimento. Questione difesa? Da una parte c’è Thomas Tuchel che è un osso duro ma pensiamo anche ai tifosi del Torino. Urbano Cairo venderebbe Perr Schuurs a 20 milioni di euro ma mi dispiacerebbe per i tifosi granata che a 4 giorni del mercato si ritroverebbero senza di lui. Lui e Benjamin Pavard sono due difensori diversi ma delle volte sul mercato ti devi arrangiare».