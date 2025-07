Sabatini convinto: «Allegri? Marotta non vuole chi gli faccia ‘ombra’!»

Sandro Sabatini ha smentito le voci secondo cui l’Inter di Giuseppe Marotta abbia visto in Max Allegri un candidato al ruolo di allenatore nerazzurro. Di seguito le sue parole.

IL RAGIONAMENTO – Sandro Sabatini si è espresso alle frequenze di Tutti Convocati in merito alla scelta di Giuseppe Marotta di non considerare Max Allegri come un candidato alla panchina dell’Inter. Secondo il giornalista, il Presidente nerazzurro ha avuto le idee chiare sin dall’inizio: «Credo che uno come Allegri Marotta non lo volesse, non voleva un allenatore che potesse fargli ombra. L’anomalia della fine di un ciclo è che finisce con zero titoli, mi spiace citare di nuovo Mourinho. Il caso di Calhanoglu è stato creato nella sua interezza da Lautaro Martinez. L’argentino ha parlato da capo, non da capitano, secondo me».

Sabatini si esprime con sicurezza su possibili scambi Marotta-Allegri LA CERTEZZA – Sabatini ha poi proseguito: «Marotta non ha mai sentito direttamente Allegri per la panchina dell’Inter. Se poi c’è stata qualche telefonata interlocutoria con qualche agente è una cosa che non so». Le parole di Sabatini, da sempre vicino al tecnico toscano, chiariscono il quadro relativo alle strategie della società nerazzurra a seguito dell’addio di Simone Inzaghi. Cambiare, rinnovarsi, aprirsi al nuovo per dar vita a una svolta tecnica e strutturale: questa è stata – consapevole e convinta – la scelta dell’Inter. Che sia stata quella giusta sarà solo il campo a dirlo.