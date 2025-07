Sabatini: «Abbagliato da Pio Esposito, fossi Gattuso lo convocherei!»

Sandro Sabatini apprezza tantissimo l’attaccante dell’Inter Pio Esposito. Per il giornalista, bisogna ancora provarlo a convocare in Nazionale. Il suo intervento sul giovane attaccante campano del 2005.

DA NAZIONALE – A Radio Sportiva, un radio-spettatore discute con Sandro Sabatini su Francesco Pio Esposito dell’Inter, che in molti vorrebbero già in nazionale. Per l’utente è ancora troppo presto, ma Sabatini ha un’altra riflessione. Ecco quello che ha detto: «Riflessione che ci sta, confesso di essere rimasto abbagliato da quello che ha fatto Pio Esposito un mesetto fa al Mondiale per Club. Non ha ancora debuttato in Serie A, è giovane, ma bisogna considerare sempre il contesto. E’ la Nazionale di Rossi, Graziani, Altobelli? No. E’ la Nazionale di Totti, Del Piero, Baggio, Toni? No. E’ la Nazionale di Lucca, Retegui e Kean. Leoni al livello della Nazionale non voglio toglierlo. Meglio Leoni ed Esposito che Pafundi. Lui era un’anomalia, ma hai condizionato la carriera di un ragazzino. Mentre la carriera di Esposito è ben impostata e se son Gattuso lo chiamerei in nazionale». Inoltre, a detta dell’agente Mario Giuffredi, che cura gli interessi del classe 2005, l’Inter avrebbe rifiutato addirittura offerte da 50 milioni di euro (vedi articolo). Cristian Chivu se lo tiene ben stretto.