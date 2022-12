Sabatini: «A Dzeko io farei un contratto a vita! Giocatore e umano straordinario»

Walter Sabatini, ex dirigente dell’Inter, nel corso del suo intervento su SOS Fanta su Twitch ha parlato – tra le altre cose -, anche di Edin Dzeko e del suo contratto con l’Inter.

CONTRATTO IN SCADENZA – Sabatini parla di Edin Dzeko e del suo contratto in scadenza con l’Inter: «Contratto di Dzeko? Io gli farei un contratto a “vecchiaia”, fino all’età pensionabile. Io lo adoro! È un essere umano straordinario. È talmente intelligente da risolvere un’enigma mondiale. Lui gioca per la squadra con una sensibilità straordinaria, si abbassa ad aiutare, scarica e apre il gioco. Finché il fisico lo assiste deve giocare ai massimi livelli. Non gioca con la forza, la usa quando necessario. Io gli farei un contratto a vita, ma io non conto perché gli voglio troppo bene (ride, ndr)».