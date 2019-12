Ruotolo: “Inter, vittoria nel 1994 stupenda. Segnavo spesso ai nerazzurri”

Condividi questo articolo

Inter-Genoa rappresenta uno scoglio fondamentale per il prosieguo delle stagioni dell’Inter e del Genoa. La squadra genovese non trionfa a San Siro contro l’Inter dal lontano 1994. Gennaro Ruotolo, ex calciatore oggi allenatore, protagonista di quella gara, sul sito ufficiale del Genoa ricorda l’ultima vittoria dei rossoblu.

IMPRESA – Gennaro Ruotolo, recordman di presenze con il Genoa ed oggi allenatore della formazione Under-18 dei liguri, ricorda con piacere l’ultima vittoria dei rossoblu sul campo dell’Inter, datata 26 Marzo 1994. Il “grifone” si impose per 3-1 con doppietta proprio di Ruotolo: «Fu una giornata stupenda e dire che da ragazzo ero proprio tifoso interista. Approfittammo di un periodo difficile degli avversari, in vantaggio con un gol di Schillaci. A dire il vero con l’Inter segnai spesso. e non mancarono gli assist nelle sfide di quegli anni. Il Genoa ha un dio tutto suo come diceva il professor Scoglio. I momenti complicati esistono. Nei rispettivi ruoli ognuno deve fare la propria parte e dare il massimo per il bene comune».

Fonte: genoacfc.it