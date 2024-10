Runjaic: «Thauvin infortunato contro l’Inter. Sanchez sulla buona strada»

Runjaic in conferenza stampa oggi ha presentato la sfida di domani tra Udinese e Milan, in vista dell’ottava giornata di Serie A. Il tecnico bianconero ha parlato dell’infortunio di Thauvin contro l’Inter e della situazione fisica dell’attaccante cileno tornato a giocare in Friuli dopo l’esperienza-bis in nerazzurro.

DOPPIO INFORTUNIO – Kosta Runjaic in conferenza stampa aggiorna riguardo le condizioni dell’attaccante francese. Poi un commento anche sull’ex Inter, Alexis Sanchez, tornato in Friuli ma alle prese con un problema fisico che lo ha costretto a stare momentaneamente fuori dalla lista Serie A: «Thauvin ha ancora a che fare con il suo problemino sorto in seguito al fallo non fischiato contro l’Inter. È un leggero infortunio alle costole, gli fa ancora un po’ male e per questo non può allenarsi con la squadra. Sanchez? Sulla buona strada: spero molto presto di vederlo in gruppo».