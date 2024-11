Runjaic sfida la Juventus: «Udinese già bene con Inter e Milan!»

Runjaic, con l’Udinese, prossimo avversario della Juventus in campionato. Il tecnico, presentando la partita, ha citato pure Udinese-Inter 2-3.

BENE CON LE BIG – Nemmeno il tempo di ricaricare le battere, che già domani la Serie A ritorna in campo. Tra le big Milan e Juventus, mentre l’Inter chiuderà domenica sera con il Venezia. A proposito della Juventus, che giocherà domani alle 18, ha parlato Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, prossima rivale dei bianconeri di Torino. Il tecnico tedesco ha parlato così: «In questi giorni prima di tutto abbiamo analizzato la partita contro il Venezia, mostrando ai giocatori cosa abbiamo fatto bene e dove abbiamo sbagliato, poi ci siamo allenati ma non con la solita intensità in quanto rigiochiamo già domani. Sarà una partita difficile contro una squadra di assoluto valore, ma abbiamo già dimostrato che possiamo affrontare bene anche le big, come Inter e Milan, e ora vogliamo dimostrare che possiamo fare punti anche contro queste squadre».

PUNTI POSSIBILI – Runjaic sfida la squadra di Thiago Motta ed è convinto di poter fare punti: «La Juventus ha ben più di dieci giocatori di livello in rosa, è sempre un vantaggio per l’allenatore avere ampia scelta e poter far giocare chi ha giocato di meno, che magari è anche più motivato. Sono contento di giocare contro la Juventus, però è importante concentrarci su di noi, sulla nostra gara e penso che faremo una buona partita. È possibile fare punti contro la Juventus». La Juventus è scesa al quinto posto, dopo il pari col Parma, scivolando a meno tre dall’Inter seconda.