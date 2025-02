Runjaic sergente: «Lucca andava punito, le regole si rispettano!»

Runjaic non si fa mettere in piedi in testa da Lucca dopo l’insubordinazione in Lecce-Udinese in merito alla gerarchia dei rigori. L’allenatore schietto e deciso. Le sue parole non lasciano dubbi.

INSUBORDINAZIONE – Kosta Runjaic, nel post partita di Lecce-Udinese su DAZN, ha parlato dell’incredibile battibecco in campo tra Lorenzo Lucca e i compagni di squadra, che ha portato poi alla sostituzione dell’attaccante. Il tecnico tedesco, ma di origini polacche, ha chiarito senza peli sulla lingua. Molto schietto: «Si è trattata di una mia decisione, c’è una gerarchia e Thauvin è il primo rigorista. Lucca ha segnato un rigore splendido, ma quel gesto andava comunque punito. Nel calcio si vedono spesso episodi dove i giocatori discutono fra di loro su un rigore o una punizione. Non mi è piaciuta l’insubordinazione e che Lucca non abbia rispettato le regole interne. Sarà un tema che sarà rispettato nel corso della settimana». Al Via del Mare si è vista una scena che raramente si vede in campo, non tanto per quanto riguarda il battibecco legato al rigore, bensì per la sostituzione immediata subito dopo il gol segnato dallo stesso giocatore. Ma Runjaic ha comunque parlato con estrema chiarezza, condannando il gesto del suo centravanti.