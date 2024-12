Runjaic: «Pensiamo alla Fiorentina, ma l’Inter è una squadra di grande qualità»

L’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato nuovamente della sconfitta contro l’Inter spendendo belle parole per gli uomini di Inzaghi.

LAVORO – Kosta Runjaic, nel pomeriggio di sabato, ha parlato in conferenza stampa in attesa della partita di lunedì pomeriggio al Franchi contro la Fiorentina. Il tecnico dell’Udinese, davanti ai giornalisti, è tornato a parlare della sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter. Queste le parole dell’allenatore come riportate dal canale ufficiale bianconero: «Stiamo lavorando, abbiamo sbagliato sia come singoli che come reparti. Contro l’Atalanta abbiamo preso il primo gol mentre stavamo giocando molto bene, con l’Inter stessa cosa. Dobbiamo migliorare su queste cose, ma dipende anche dagli avversari. Il gol dell’Inter è arrivato anche grazie alla loro Inter? Abbiamo affrontato una squadra di grande qualità, non abbiamo messo la Primavera ma avevamo molti giovani, come Iker Bravo che ha corso molto. Dobbiamo migliorare la velocità, la qualità, lavorare sugli episodi negativi e ridurre al minimo gli errori»·