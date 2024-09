Runjaic: «Contro l’Inter sarà difficile ma lotteremo! Vogliamo un grande risultato»

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia l’Udinese sposta subito il focus sulla gara di campionato contro l’Inter. Kosta Runjaic sembra avere le idee chiare.

CONTENTO – Kosta Runjaic si dice soddisfatto della sua Udinese nella conferenza stampa dopo la vittoria contro la Salernitana: «La partita è andata secondo i piani. Noi volevamo e dovevamo vincere, era un nostro obiettivo. I ragazzi erano motivati per ottenere la vittoria e passare il turno in Coppa Italia, per questo sono molto contento. Soprattutto sono contento per come abbiamo giocato durante alcune fasi della partita. Abbiamo avuto un buon possesso palla, riuscendo ad applicarlo anche contro una squadra che ha questo stesso principio di gioco. È stato un ulteriore passo nel nostro processo e ci dà una buona soddisfazione».

INFORTUNIO – Non passa ovviamente inosservato l’infortunio di Martin Payero, sul quale Kosta Runjaic dichiara: «Tuttavia, siamo delusi per l’infortunio di Payero. Sono molto dispiaciuto, sembra un infortunio che potrebbe essere serio. L’ho visto molto sofferente durante l’intervallo, piangeva e aveva molto dolore. Spero che possa riprendersi presto, gli auguro il meglio e saremo al suo fianco. Ha messo il piede per conquistare il rigore, senza il suo intervento non l’avremmo ottenuto».

PROSSIMO AVVERSARIO – Kosta Runjaic mette subito nel mirino l’Inter, che sfiderà sabato pomeriggio. Sulla sfida di Serie A l’allenatore dell’Udinese dichiara: «Siamo ancora lontani dal livello che a mio avviso dovremo raggiungere ma siamo facendo il nostro percorso e abbiamo bisogno di tempo. Stiamo lavorando e sabato avremo un’ulteriore partita molto importante. So bene che quella contro l’Inter sarà una partita ancora più difficile ma prima di questo dovremo recuperare le forza di stasera. E poi speriamo sabato di poter giocare molto meglio rispetto a quanto fatto a Roma, anche grazie al sostegno dei nostri tifosi. Lotteremo contro l’Inter, qui in casa nostra e cercheremo di raggiungere un grande risultato».