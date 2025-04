Runjaic: «Le assenze pesano, l’Inter senza Thuram ha perso 3 gare!»

Runjaic prende come esempio l’Inter e l’assenza di Thuram per far capire quanto stanno pesando le assenze in attacco dell’Udinese. In conferenza stampa, l’allenatore tedesco ha parlato in questo modo.

ASSENZE PESANTI – L’Udinese, dopo cinque sconfitte consecutive, ha mosso la classifica pareggiando contro il Bologna a Udine. In conferenza stampa, nel post partita, l’allenatore dei friulani Kosta Runjaic si esprime sulle diverse assenze in attacco della squadra e prende come riferimento l’Inter senza Marcus Thuram. Questo il suo pensiero: «Thauvin ci manca, è infortunato da sei settimane, si è infortunato Lucca e anche Sanchez. Per una squadra come l’Udinese sono infortuni pesanti. Guardiamo l’Inter senza Thuram e ha perso tre partite di fila. Quando ti manca un giocatore si sente, pensa se ne mancano due-tre. Ma anche se questi giocatori abbiamo avuto occasioni per segnare. Davis ha giocato bene, ha giocato per la squadra, speriamo possa recuperare bene anche nei prossimi giorni perché abbiamo bisogno della sua qualità. Con i rientri dei nostri attaccanti anche il rendimento della nostra rosa cambierà». Sicuramente in casa Inter l’assenza di Thuram sta pesando, ma oggi il francese si è allenato bene e, in vista di Barcellona-Inter, filtra maggior ottimismo per un’eventuale sua convocazione (le ultime).