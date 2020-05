Rummenigge: “Werner no al Bayern Monaco? Non ho...

Rummenigge: “Werner no al Bayern Monaco? Non ho mai visto…”

Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha parlato del “no” ai bavaresi da parte di Timo Werner, seguito anche dall’Inter, e della rirpesa della Bundesliga. Ecco le sue parole a Sport Bild

RIPRESA E MERCATO – Karl-Heinz Rummenigge ha detto la sua sulla ripresa del campionato tedesco dopo l’emergenza Coronavirus: «Se la Bundesliga è l’unica lega al mondo ad essere trasmessa in TV, presumo che avremo un pubblico di miliardi in tutto il mondo». L’amministratore delegato del Bayern Monaco ha poi commetato le parole di Timo Werner. L’attaccante del Lipsia, seguito anche dall’Inter, ha detto di preferire un trasferimento all’estero: «In realtà non sono più sorpreso da nulla, ma non ho mai visto un giocatore fare una simile affermazione in risposta alle voci».

