Rummenigge ‘tifoso’: «PSG-Inter? Supporto Inzaghi! Felice per Sommer»

Karl-Heinz Rummenigge ha parlato in vista della finale di Champions League tra il PSG e l’Inter, sua ex squadra. Il tedesco non ha nascosto a chi sarà riservato il suo tifo.

IL RAGIONAMENTO – Karl-Heinz Rummenigge è stato intervistato dall’agenzia tedesca dpa sul tema della della finale di Champions League tra il PSG e l’Inter, sua ex squadra. L’ex calciatore nerazzurro si è espresso in termini molto chiari sulle sue preferenze per il match: «Sono contento per entrambe le squadre, ma ovviamente auguro all’Inter un po’ di più, visto il mio passato. Sarebbe bello se l’Inter potesse finalmente restituire ai suoi tifosi questo prestigioso trofeo dopo 15 anni di attesa».

LA SFIDA – Rummenigge ha poi proseguito indicando le sue sensazioni per l’incontro tra PSG e Inter: «Spero soprattutto che la finale mantenga l’alto livello della semifinale: è stata probabilmente la migliore che abbia mai visto a questo livello in Champions League. Sarà sicuramente una partita serrata».

Rummenigge su due calciatori ‘tedeschi’ che potrebbero incidere in PSG-Inter

L’ELOGIO – Rummenigge ha così concluso: «Pavard e Sommer si sono integrati in modo eccellente e svolgono un ruolo importante. Il colpo di testa di Pavard nei quarti di finale ci ha di fatto chiuso la porta alle semifinali (al Bayern Monaco, ndr.). E Yann Sommer ha compiuto delle parate davvero eccezionali contro l’FC Barcelona: straordinarie i suoi brillanti interventi contro Lamine Yamal. Sono molto felice per lui».