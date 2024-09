Rummenigge tanti auguri, l’Inter celebra il compleanno di ‘Kalle’

Tanti auguri all’ex fuoriclasse Karl-Heinze Rummenigge, bomber dell’Inter per tre stagioni durante gli anni Ottanta. Il club lo celebra.

BUON COMPLEANNO – Tanti auguri, Kalle! Oggi Rummenigge compie 69 anni. Forza fisica, potenza e carisma sono state le caratteristiche che lo hanno accompagnato nell’avventura in nerazzurro. Arrivato all’Inter dal Bayern Monaco nell’estate del 1984 in tre stagioni ha collezionato 107 presenze, condite da 42 gol tra campionato, coppe e competizioni europee. In nerazzurro è ricordato dai tifosi per aver segnato delle reti indimenticabili. Dal primo gol in campionato segnato contro la Juventus a quello realizzato nel derby, passando per la semi rovesciata al volo contro il Torino e ai tanti gol segnati nelle coppe europee.

Rummenigge il fuoriclasse dell’Inter: tanti auguri!

TALENTO CRISTALLINO – Negli anni in cui ha indossato la maglia dell’Inter ha dimostrato tutto il suo talento cristallino: i tifosi nerazzurri sono ancora estasiati dal suo destro letale che non lasciava scampo a nessun portiere avversario. Nel corso della sua straordinaria carriera è stato vincitore di due Palloni d’Oro, ulteriore riconoscimento di una classe infinita. Nel giorno del suo 69esimo compleanno i migliori auguri del Club e dei tifosi. Anche la redazione si aggiunge agli auguri per il grande campione!