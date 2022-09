Rummenigge: «Speravo Barcellona terzo, ma sensazioni Inter peggiori»

Karl-Heinz Rummenigge, ex CEO del Bayern Monaco e ora membro dell’ECA, ha parlato anche del match tra i bavaresi e l’Inter.

SENSAZIONI – Queste le parole ad AS da parte di Karl-Heinz Rummenigge, ex CEO del Bayern Monaco e ora membro dell’ECA, ha parlato anche del match tra i bavaresi e l’Inter. «Ho previsto che (il Barcellona, ndr) sarebbe finito terzo nel gruppo? Non l’ho predetto, l’ho sperato (ride). Ma l’Inter mi ha trasmesso sensazioni peggiori nella prima partita».