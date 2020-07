Rummenigge: “Rinnovo Alaba? Nessuna soluzione. Deve decidere lui”

Condividi questo articolo

Rummenigge ha parlato del futuro di Alaba, accostato all’Inter, durante la conferenza stampa di presentazione di Sanè. Il dirigente del Bayern Monaco sottolinea come manchi ancora l’accordo per il rinnovo di contratto. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate dalla Bild

ALABA E UN FUTURO IN DUBBIO – Karl-Heinz Rummenigge fa il punto della situazione per il terzino nel mirino dell’Inter: «Fino ad ora dobbiamo dire correttamente che non abbiamo trovato una soluzione. Fondamentalmente, è bello poter generalmente immaginare di restare a Monaco. Abbiamo messo le carte sul tavolo apertamente. Spetta ora al suo agente, a suo padre e a David decidere se gli piacerebbe rimanere nel club dove ha giocato per dodici anni. Sarebbe la nostra opzione numero uno, tuttavia non dobbiamo spingere l’acceleratore. È importante che David decida ciò che vuole».