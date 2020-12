Rummenigge premiato al Golden Boy: “Volevo dedicarlo ai tifosi dell’Inter”

Karl-Heinz Rummenigge Bayern

Karl-Heinze Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della premiazione, come miglior manager, nel gala del Golden Boy 2020

RICORDO – Karl-Heinze Rummenigge ha ricevuto un riconoscimento importante, come Best Club Manager, nell’ambito del gala del Golden Boy 2020, organizzato a Torino da “Tuttosport”. Collegato virtualmente per la premiazione, l’ex calciatore dell’Inter ha rilasciato queste dichiarazioni: “Volevo dedicare questo premio ai tifosi dell’Inter, ma ciò che è successo negli ultimi giorni mi ha fatto cambiare idea. Lo dedico quindi a Paolo Rossi, una persona di grande qualità. Mi ha scioccato, era più giovane di me ed era una persona di grande qualità. Paolo, Federica, lo dedico a voi.“