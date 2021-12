Rummenigge: «Inter-Liverpool partita delle partite. Ci sono chance!»

Karl Heinze Rummenigge è stato intervistato da Sky Sport a margine della cerimonia per il Golden Boy. Ricordando il suo passato nerazzurro, ha commentato il sorteggio che ha decretato Inter-Liverpool agli ottavi di finale di UEFA Champions League.

GRANDE SFIDA – Queste le parole di Rummenigge su Inter-Liverpool: «È la partita delle partite, insieme a Real Madrid-PSG. Sarà molto importante e interessante. Il Liverpool sta andando molto bene, è secondo in Premier League, ha fatto sei su sei nel girone e ha un grande allenatore come Klopp. Sarà dura, ma credo che l’Inter in due buone giornate teoricamente possa passare il turno. Quest’anno anche i nerazzurri stanno andando molto bene nonostante la perdita di Lukaku e il cambio di allenatore. Anche Inzaghi sta facendo benissimo, posso solo fare i complimenti».