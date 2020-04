Rummenigge: “Finiamo la stagione, il mercato soffrirÃ ! Il mio consiglio…”

Rummenigge: “Finiamo la stagione, il mercato soffrirà! Il mio consiglio…”

Condividi questo articolo

Karl Heinz Rummenigge, ex giocatore dell’Inter oggi dirigente del Bayern Monaco, nel corso di una lunga intervista concessa al “Corriere della Sera” (QUI la prima parte) ha continuando dicendo la sua riguardo la possibile ripartenza del calcio, facendo riferimento alla UEFA e le competizioni europee.

RIPARTENZA – Karl Heinz Rummenigge ha detto la sua riguardo la possibile ripresa del calcio e con meno spese pazze: «Il calcio ripartirà con spese meno folli? Quello che conta adesso è finire la stagione. Una volta terminata abbiamo tutti la speranza che esca il sole, dopo una pioggia così grande. Credo che il mercato soffrirà, perché tutti quanti abbiamo speso sempre di più negli ultimi vent’anni, per i cartellini e i salari e questo sarà condizionato in modo abbastanza pesante. È il momento della liquidità e chi ha liquidi sarà molto prudente. La Uefa ha dimostrato sensibilità, stabilendo che prima vanno finiti i tornei nazionali. E poi speriamo tutti che si possano terminare Champions e Europa League in modo accettabile, perché ci sono danni sportivi ed economici. Dobbiamo trovare una soluzione per chiudere questa stagione sportiva. Una soluzione per terminare? Bisogna aspettare, per avere un quadro più chiaro di quello attuale. Nessuno oggi può dire quando sarà conclusa la stagione, come viene condizionato il calcio, e tutta la nostra vita. Aspettiamo che tutto sia finito e poi discutiamo in modo più chiaro. Questo è il mio consiglio».

Fonte: Corriere della Sera.