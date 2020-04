Rummenigge: “Coronavirus situazione drammatica. Perisic, il riscatto…”

Karl-Heinz Rummenigge, ex giocatore dell’Inter oggi dirigente del Bayern Monaco, nel corso di un’intervista ai microfoni della “Gazzetta dello Sport” ha parlato dell’emergenza Coronavirus in Italia, parlando anche del possibile riscatto di Ivan Perisic.

CORONAVIRUS – Karl-Heinz Rummenigge dice la sua riguardo l’emergenza Coronavirus in Italia e in Germania: «Vedo e leggo tanto della situazione italiana. In Germania c’è un’iniziativa che si chiama “Un cuore per l’Italia. Mia moglie ed io ne facciamo parte, perché vogliamo tanto bene all’Italia. Speriamo che dopo l’emergenza virus anche la situazione economica migliori, perché è drammatica sia da voi che in Germania. Dobbiamo cercare di darci una mano uno con l’altro».

RISCATTO PERISIC – Poi conclude parlando anche del possibile riscatto di Ivan Perisic: «Riscatto Ivan Perisic? Non ne abbiamo ancora parlato, abbiamo una clausola da considerare credo entro la fine di maggio».