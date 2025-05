Rummenigge commosso: «Pellegrini un padre per me. Inter percorso eccezionale»

Rummenigge piange la scomparsa dell’ex presidente dell’Inter, Ernesto Pellegrini, proprio nel giorno della finale di UEFA Champions League. L’ex leggenda tedesca lo ricorda con affetto in un’intervista su Sky Sport.

RICORDO DOLCE – Karl-Heinz Rummenigge ricorda così l’ex presidente dell’Inter, recentemente scomparso: «Sono triste, sono addolorato per la scomparsa del presidente Pellegrini. È stata una persona eccezionale, per me è stato come un secondo padre. Quando ho smesso di giocare è nata anche un’amicizia tra di noi. Spero che la giornata per l’Inter oggi finisce meglio di com’è cominciata. La trattativa non era neanche tanto complicata, io volevo l’Inter e lui mi voleva. Quello che ha fatto l’Inter quest’anno in Champions League è eccezionale! Spero possano vincere e credo anche Pellegrini. Auguro all’Inter le cose migliori, hanno subito pochi gol, hanno battuto Bayern Monaco e Barcellona».