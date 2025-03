Rummenigge avvisa il Bayern Monaco: «Con l’Inter guai a dire favoriti!»

Rummenigge grande doppio ex di Bayern Monaco e Inter ha parlato della grande e attesa doppia sfida ai quarti di finale di Champions League. Kalle ha voluto avvisare i bavaresi, che si sentono, storicamente, molto presuntuosi.

AVVERTIMENTO – Cresce l’attesa per la doppia sfida ai quarti di finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco. A parlare di questa sfida un leggendario doppio ex come Karl-Heinz Rummenigge. Kalle ha giocato sia con la maglia dei bavaresi, che con quella nerazzurra. In passato, ha anche rivestito il ruolo di AD del Bayern Monaco. In un’intervista concessa alla Bild, Kalle ha voluto avvertire il Bayern riconoscendo la forza dell’Inter di Simone Inzaghi. Questo il suo intervento in merito al doppio confronto che si giocherà tra l’8 e il 16 aprile: «Saranno due partite difficili. Sono entrambe squadre di altissimo livello. Dovremo fare due partite di livello. Nessuno deve pensare che siamo i favoriti, perché non lo siamo! L’Inter ha una grande difesa. La loro difesa è di prim’ordine! E davanti, hanno anche un buon attacco con Lautaro Martinez e Thuram. Penso che siamo un po’ più dominanti a centrocampo. Dobbiamo cercare di ottenere un risultato decente nella gara di andata a Monaco, perché le cose diventeranno più calde e complicate a San Siro».