Rui Costa: “Scudetto Lazio? No, Inter e Juventus fino alla fine! Serie A…”

Condividi questo articolo

Inter e Juventus sono le protagoniste di un avvincente testa a testa in Serie A, con la Lazio a tallonare e impensierire le due capolista. Rui Costa, ex conoscenza del campionato italiano, dice la sua sulla lotta Scudetto e sulla pericolosità della squadra di Simone Inzaghi

TESTA A TESTA – Inter e Juventus guidano la classifica della Serie A, ma la Lazio inizia a impensierire. Rui Costa, però, non crede che i biancocelesti siano da titolo: «Se la Lazio è da scudetto? La metto in seconda fila, dietro alla Juventus e all’Inter che sulla carta hanno qualcosa in più a livello di organico. Quelle due se la giocheranno fino alla fine perché il vostro campionato è tornato a essere incerto. Quanto a gioco espresso, però, la Lazio non teme confronti e il merito, oltre che della qualità dei suoi calciatori, è del lavoro di Simone (Inzaghi, ndr)».