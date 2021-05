Ruggeri: «Problemi Inter? Non molti club in attivo! Due con marcia in più»

Ruggeri, cantante e tifoso dell’Inter, parteciperà stasera alla Partita del Cuore. In collegamento con “Tiki Taka” su Italia 1 segnala come le difficoltà economiche dei nerazzurri non siano certo un’esclusiva di Suning.

PROBLEMA IDENTICO – Enrico Ruggeri festeggia lo scudetto dell’Inter: «Ovviamente sì, me lo gusto. Ascolto le notizie con un po’ di apprensione, ma mi sembra che se Atene piange Sparta non ride. Mi sembra che non ci siano molte società in Europa con un bilancio particolarmente in attivo… Il calcio dovrà prima o poi darsi una ridimensionata sugli ingaggi, in attesa che arrivi un po’ di ossigeno dal pubblico che torni negli stadi. Prima era un altro calcio, un altro mondo, con certi presidenti che erano personaggi molto più innamorati del calcio. Luigi Simoni una volta mi disse di guardare gli allenatori dell’Inter che faccia hanno quando arrivano e quando se ne vanno. Alcuni, dopo un anno, sembravano invecchiati quindici: ci sono tanti motivi per questo. Chi hanno una marcia in più nell’Inter? Romelu Lukaku e Nicolò Barella».