Ruggeri: «Inter, quest’anno 4 o 5 giocatori potevano giocare nel Triplete»

IL PARAGONE – Enrico Ruggeri racconta come nasce il suo tifo: «Mio papà era interista, io sono del 1957. L’alternativa, molto bella, era fra Nereo Rocco e Helenio Herrera : era una bella rivalità. Ma, per questioni di famiglia e per cosa era l’ Inter , la scelta è stata aiutata. Il giocatore decisivo della stagione? Ce ne sono molti. Da dopo il Triplete io, ogni anno, guardo i giocatori e mi chiedo chi avrebbero potuto giocare nel Triplete. Quest’anno ce ne sono quattro o cinque che avrebbero ben figurato: Romelu Lukaku , Nicolò Barella , credo anche Marcelo Brozovic , sicuramente Stefan de Vrij . Sulla destra ad Achraf Hakimi voglio bene, ma fra Maicon e Javier Zanetti fai un po’ fatica».

