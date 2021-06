Ruggeri questo pomeriggio ha debuttato in Serie D, con la maglia del Sona ossia la stessa squadra di Maicon. Il cantautore, tifoso dell’Inter e ora diventato anche calciatore a tutti gli effetti, è ospite del programma “La Domenica Sportiva” e ha parlato di Barella.

UNO DEI MIGLIORI – Enrico Ruggeri ora può definirsi anche calciatore, visto l’esordio in Serie D col Sona. Sulla “sua” Inter ha una preferenza particolare, per Nicolò Barella: «È moderno, un centrocampista di qualità e di corsa. Sulla fascia va, è un combattente ed è intelligente: è tutto. Adesso l’Inter è entrata in un terreno un po’ friabile, però penso che Barella sia uno degli incedibili. Arturo Vidal mi sembra uno dei sacrificabili: non ha fatto una gran stagione, malgrado fosse stato proprio Antonio Conte a volerlo a tutti i costi. Conte, con lo scudetto, si era tolto il “peccato originale” di essere un ex della Juventus. Adesso, per gli interisti, iniziava il bello e l’aprire un ciclo, con un allenatore che non aveva fatto rimpiangere José Mourinho, di cui tutti noi interisti siamo vedove».