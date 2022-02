Ruggeri: «Inter, flessione normale. Scudetto? Attenzione alla Juventus»

Enrico Ruggeri, cantante e noto tifoso dell’Inter, intervistato su TuttoSport ha detto la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A, la sconfitta dei nerazzurri contro il Sassuolo e gli impegni in Europa.

IN CAMPIONATO – Enrico Ruggeri parla della stagione dell’Inter, considerando la sconfitta contro il Sassuolo e la lotta scudetto: «Anno dell’Inter? Invece siamo ancora qui a soffrire. In realtà all’inizio c’era troppa depressione, poi si è passati alla troppa esaltazione. Ora, secondo me, siamo nel giusto con l’Inter che è una delle tre squadre che può vincere lo scudetto ma con un occhio alla Juventus. Parlano i fatti: già qualche anno fa la Juventus fece una rimonta clamorosa per cui non si può mai dire. Contro il Sassuolo mi aspettavo che l’Inter avrebbe faticato senza Brozovic. La chiave dello scudetto saranno gli impegni in Europa, il Milan quindi parte avvantaggiato ma spero di sbagliarmi».

ATTACCO INTER – Secondo il tifoso interista è normale un momento di flessione: «In una stagione ogni squadra ha un momento di flessione. Succede, è anche il bello. Sono più belli questi campionati in cui si vince di poco e non di tanto. Inzaghi partiva da una squadra che si diceva che doveva arrivare sesta-settima con le partenze di Conte e altri giocatori. Inzaghi, invece, sta facendo molto bene, ma ci sono anche altre squadre in lotta».

Fonte: TuttoSport – Luca Uccello