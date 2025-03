Ruggeri ammette: «L’Atalanta ha provato a giocare alla pari ma l’Inter è la più forte!»

Matteo Ruggeri, fresco di convocazione di Luciano Spalletti, interviene nella conferenza stampa d’apertura del ritiro dell’Italia. Non mancano le domande sulla recente sconfitta contro l’Inter con indosso la maglia della sua Atalanta.

DETERMINANTE – Ieri sera l’Inter ha battuto l’Atalanta di Matteo Ruggeri 2-0. Il difensore della Dea questa mattina si è già ritrovato ad Appiano Gentile – ironia della sorte – per iniziare il ritiro con l’Italia di Luciano Spalletti. Proprio da lì arrivano alcune dichiarazioni da parte del giovane: «Sicuramente ieri eravamo consapevoli di affrontare la squadra più forte del campionato. Abbiamo giocato per buona parte della partita alla pari ma l’Inter è stata più determinante e negli episodi ed è riuscita così a vincere la partita. Per questo dico che a parer mio è la squadra più forte del campionato».

Le ultime 24h di Ruggeri, da Atalanta-Inter al ritiro con l’Italia ad Appiano Gentile

RAMMARICO – Matteo Ruggeri in conferenza stampa, al fianco dell’ex giocatore dell’Inter Cesare Casadei, dichiara: «Ieri abbiamo cercato di giocare alla pari ma alla fine non ci siamo riusciti e abbiamo perso la partita. Devo ringraziare il mio allenatore e mister Spalletti per questa convocazione. Ormai la partita di ieri sera è andata e adesso mi concentro sulla Nazionale. È ovvio che c’è un po’ di rammarico ma devo cogliere quest’opportunità che mi ha dato Spalletti, concentrarmi e allenarmi tutti i giorni».