Rueda: “Sanchez? Ho sbagliato a trattare l’argomento! Rispetto l’Inter”

Condividi questo articolo

Alexis Sanchez Uruguay-Cile

Rueda, dopo il duro scontro con l’Inter (vedi articolo), abbassa i toni e fa mea culpa sulla questione Sanchez. Il Commissario Tecnico del Cile ammette di aver sbagliato a trattare l’argomento infortuni. Di seguito le sue dichiarazioni alla vigilia della sfida con il Venezuela, riportate da latercera.com

MEA CULPA – Reinaldo Rueda ammorbidisce i toni dopo la dura replica dell’Inter sulla questione Alexis Sanchez: «Indubbiamente ho grande rispetto e ammirazione per l’Inter, perché da Commissario Tecnico, dall’Honduras alla Colombia e ora in Cile, mi sono sempre rapportato con giocatori che si sono esibiti nei club e conosco la categoria del club. È un argomento che forse ho sbagliato a trattare, perché è un discorso da staff medico a staff medico. Quello che è successo lo scorso ottobre è stata una situazione in cui Alexis, per le sue caratteristiche di gioco, è molto esposto. È stato un incidente che gli è costato un intervento chirurgico e tre mesi di stop, ma è una questione di gioco, penso che sia tutto lì».

CONDIZIONI – Rueda fa il punto sulle condizioni di Sanchez in vista di Venezuela-Cile: «Alexis ha risposto bene. Oggi potremo avere una valutazione più oggettiva sulle sue condizioni. Fortunatamente, i minuti giocati con il Perù sono stati molto buoni. Vogliamo fare sempre ciò che è meglio per lui e per noi».

Fonte: latercera.com