Rudi Garcia: “Juventus fortissima, Lione ha battuto una big! Inter e Lazio…”

Condividi questo articolo

Rudi Garcia è stato ospite di “Casa Sky Sport” su “Sky Sport 24”. L’allenatore del Lione ha parlato della Juventus sconfitta all’andata degli ottavi di Champions League, elogiando anche Inter e Lazio

SERIE A – Di seguito le parole di Rudi Garcia: «La Juventus rimane una squadra fortissima, nel girone ha fatto benissimo. Prima di perdere contro di noi aveva fatto un percorso in Champions League veramente da Juventus. Adesso non sono più primi in campionato (i bianconeri in realtà hanno superato la Lazio vincendo contro l’Inter, ndr) ma quando sono venuti a Lione erano ancora primi. Ovviamente ci sono due squadre, l’Inter e la Lazio, che stanno facendo benissimo in campionato, ma per me con l’esperienza della Juve se il campionato non si fosse fermato per me i campioni d’Italia alla fine della stagione sarebbe stata ancora questa squadra. Ha l’esperienza di vincere le partite. Io non voglio sminuire il nostro risultato contro la Juve, abbiamo vinto contro una grande squadra europea».