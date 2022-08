Rubinho, su Tmw, si è espresso sul mercato delle squadre di Serie A. L’ex giocatore ha parlato del ritorno Romelu Lukaku nonché Dybala

MOVIMENTI − Rubinho giudica il mercato delle squadre: «Vedo un mercato movimentato: Dybala che doveva andare all’Inter e poi va alla Roma, Lukaku che torna in nerazzurro. E poi vedo il Monza scatenato, con calciatori validi per una buona Serie A. Un mercato così agitato non si vedeva da un po’».